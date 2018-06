Sí Vida, Sí Familia AC da la bienvenida al Autobús de la Libertad

Redacción.- A través de un comunicado, la Organización Sí Vida, Sí Familia AC, da la bienvenida al controvertido Autobús de la Libertad, que los días 23, 24 y 25 de junio, arribará al estado de Veracruz. Dicho autobús en visitará lasa ciudades de Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa.

A continuación el texto íntegro del comunicado:

A nombre de Si Vida, Si Familia AC doy la bienvenida en el Estado de Veracruz, México, al AUTOBÚS DE LA LIBERTAD.

A Juan Manuel Dabdoub Giacoman Presidente del Consejo Mexicano para la Familia quien presentara la Iniciativa Ciudadana a favor de la Familia en el Senado de la República; a Luis Lozada creador de la famosa plataforma de Citizengo en España y a la Organización Internacional “Hazte Oír”. ¡EL AUTOBÚS DE LA LIBERTAD LLEGA A MÉXICO! ¡LLEGA A VERACRÚZ! Después de su recorrido y con miles de kilómetros por España, Colombia y Estados Unidos, ser objeto de grandes polémicas, de que un juez de primera instancia en Madrid le prohibiera circular o de que, en Estados Unidos Chelsea Clinton, la hija de Hillary Clinton tratara de sabotearlo para que en la Unión Americana el autobús que reclama la libertad de expresión no circulara, este autobús de la libertad llega por primera vez a México y a Veracruz. Y con él estaremos en Cancún Quintana Roo, del 19 al 21 de este mes, en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que aglutina a 35 países.

En una acción donde le manifestaremos a los Jefes de Estado que no estamos de acuerdo en que anden inventando a cada rato derechos que vulneran la dignidad humana y sobajan a nuestras familias. Que el presidente de la República sepa que estamos en desacuerdo con sus “Libros de Texto Gratuitos ideologizados”… y La “Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes” diseñada por la Comisión Nacional de Derechos humanos donde les dicen a nuestros hijos desde los 10 años de edad que el aborto es un “derecho” y que tienen “derecho” a tener relaciones sexuales con quien deseen sin que nosotros los padres, siquiera nos enteremos.

Que estamos en desacuerdo con la agenda de Enrique Peña Nieto a favor del LGTB inaugurada con la iniciativa que presentó en el Congreso Federal y que, por cierto, los diputados de su propio partido le rechazaron. Al término de la sesión de la OEA haremos un recorrido y estaremos en el Estado de Yucatán, Campeche y Tabasco. Para los días 23, 24 y 25 de junio, el Estado de Veracruz será el anfitrión del Autobús de la Libertad. Seremos sede Coatzacoalcos, Puerto de Veracruz y Xalapa. En Coatzacoalcos y Minatitlán, para el viernes 23 de junio, convocamos a todos los ciudadanos y organizaciones religiosas y sociales a dos caravanas de vehículos, Conferencia de Prensa y a un evento público en el Malecón del Mar de Coatzacoalcos, Veracruz México. ¡Todos están invitados! En Veracruz Puerto nos daremos cita el sábado 24 desde las 8 hrs. en el Gran Café de la Parroquia 200 de Ruiz Cortínez, donde daremos una primera rueda de Prensa. De ahí salimos en caravana con vehículos hasta la explanada monumental de la bandera donde realizaremos un evento. Por la tarde tendremos una segunda caravana que culminará con otros eventos festivos. En la ciudad de Xalapa estaremos el domingo 25, y allí convocamos a todos quienes han apoyado la iniciativa por la vida para que acudan y se sumen a la caravana de vehículos en un recorrido por la ciudad, llegaremos al zócalo frente a Palacio de Gobierno, donde se tendrá un evento público y se darán entrevistas a medios.

Veracruz, entidad en el ojo del huracán y la geopolítica, -que a boca precipitada e injerencista del representante de la ONU Jan Jarab nos ha señalado como el Estado de la última grande ola de la resistencia-, es hoy rehén de un grupo de políticos que quieren destruir a tu familia. Tan solo por mencionar un ejemplo, entre muchos: En Veracruz este gobierno en su Plan Estatal de Desarrollo, en el tomo 7, página 49 establece acciones para que niños y niñas expresen y decidan su preferencia sexual de acuerdo con el género que se identifiquen. Acciones direccionadas a los niños para el adoctrinamiento del LGTB y la promoción del aborto.

Esto significa que en Veracruz tenemos un gobierno que le apuesta a que la “ideología de género” suprima a la “biología”. Ideología sinónimo de la fantasía, de la abstracción y de las ocurrencias, no de la ciencia. Quieren convencer a nuestros hijos que la sexualidad la determinan las “ideas” de políticos despistados no la biología humana. Vean a este país, vean a este Presidente de la Republica desbrujulado; vean a este gobierno de Veracruz donde en lugar de decrecer la violencia y la inseguridad de las mujeres ha usado perversamente la “alerta de violencia de género” para promover el aborto; aunque las desapariciones, secuestros y homicidios sigan incrementándose sobre las mujeres. Nada más en lo que va de este año, medios de comunicación publican más de 94 mujeres y 44 niñas desaparecidas, cifras sumadas a los más de 55 feminicidios. Es decir, un Estado que en lugar de proteger a la familia de manera perversa busca destruirla. Por eso, vino hoy a Boca del Río, Ver; el Secretario de Gobierno Federal bajo secreto de estado, a lo que llamaron la “Mesa de Alto nivel”. Incapaces de dar la cara a los ciudadanos se juntan a puertas cerradas para maniobrar los temas de preferencia sexual y de aborto, que tanto promueven.

Se han convocado de vuelta para el día 20 de este mes en el Congreso Local para continuar con sus maniobras que obviamente, no culminarán con éxito. Políticos cuyos intereses no son los de la sociedad. Que pierden la originalidad y el sentido del Estado canjeando el interés público por modas sexistas. Se les ha olvidado, es más, han ignorado que la familia natural a la que quieren destruir fue la que nos dio origen como Estado. Pues fíjate bien, esos políticos desventurados son los que quieren establecer que el Estado debe encargarse de la educación sexual de tus hijos. Revisen sus libros gratuitos y la cartilla de derechos sexuales y se sorprenderán cómo la Secretaria de Educación promueve la libertad sexual en infantes. Cualquier persona con sentido común, consideraría perverso decirles a los niños que desde los 10 años pueden tener sexo con adultos y abortar libremente con el apoyo del Estado. Desde el autobús de la libertad, increpamos a este gobierno arrodillado ante la bandera del lobby gay, a que bajo ninguna circunstancia permitiremos que los valores que nos dieron origen como sociedad se menosprecien en Veracruz y salgan derrotados en la batalla cultural que estamos librando.

Reclamamos el derecho primario que tenemos los Padres de educar a nuestros hijos de acuerdo a los principios y valores heredados. Y nos negamos a que nuestros hijos reciban cualquier tipo de educación que no esté sustentada en la ciencia y la razón. ¡De la educación sexual de mis hijos me encargo yo, no el Estado! Y le dejamos bien claro al gobernador de Veracruz, al Secretario de Gobernación Federal y al Presidente de la República: #ConMisHijosNoSeMetan ¡DEJEN EN PAZ A LOS NIÑOS¡