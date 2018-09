Todavía no es tiempo para hablar de alianzas: Alejandra Barrales

¿Aún no has estado en ninguna de nuestras tiendas Flagship? Encuentra el vestido de tus sueños en la más cercana:En Veracruz: • Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 3097. 📞2299351873En Xalapa:•Av. Maestros Veracruzanos #43, Col. 2 de abril. 📞2288173156.•Plaza Comercial Las Américas, local 5D.📞228812 8677.En el vídeo: el vestido Relato de #AtelierPronovias2018 #VestimosTusSueñosLink: https://goo.gl/qXmNC2