Una reelección en la UV no es favorable: Rosío Córdova

Redacción.- Rosío Córdova Plaza dijo, al registrarse como aspirante a la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), que una reelección en la UV no es favorable.

“Este país luchó desde 1910 justo contra las reelecciones. Yo creo que la Doctora Ladrón de Guevara ha hecho su trabajo, unas cosas muy acertadas y otras no tanto, se le reconoce su labor en ese sentido, pero me parece que las reelecciones no son buenas”.

Dijo que el trabajo en una reelección podría ser arriesgado y se pronunció porque “este puede ser un principio en todas las instancias de autoridad y en todo nivel”.

Como una de sus principales propuestas mencionó la modernización de la estructura universitaria con responsabilidad.

“Sabemos que la Universidad Veracruzana es una institución muy grande, muy compleja que no se puede transformar de golpe”.

Añadió que la idea es mejorar las funciones de los trabajadores de la UV mediante una modernización que vincular a esta universidad con la sociedad.

Subrayó que la Universidad Veracruzana Intercultural es “la joya de la corona” ya que sólo la UV tiene estas características, por lo que debe impulsarse con mayor decisión.