Veracruz no tiene una estrategia para el combate a la delincuencia: Isabel Miranda

Redacción.- Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, consideró, en entrevista para Reforma, que en Veracruz no hay una estrategia concreta y bien articulada para combatir a la delincuencia y reducir la violencia.

“No veo en Veracruz una política real, o sea, algún programa, alguna acción concreta que se esté llevando a cabo para poder combatir al crimen”, mencionó.

“Lo que nosotros estamos viendo es que se están dando tiros al azar, pero no hay una estrategia bien articulada con la Federación, no sé si es porque son de partidos diferentes o por qué, pero no estoy viendo una estrategia bien articulada para cambiarlo”.

El fin de semana se registraron distintos hechos de violencia en Veracruz, como el asesinato de cuatro niños en Coatzacoalcos y la ejecución de dos mandos de la Policía Federal en un restaurante de Cardel.

Reforma publicó que en los primeros cinco meses de 2017 se iniciaron 625 carpetas de investigación por homicidio doloso en la entidad; mientras que en el mismo periodo del año pasado sumaron 323 indagatorias.

Además criticó el nuevo sistema de justicia penal, estimó que el ataque a los policías federales busca crear terror en las corporaciones y entre la población, y tiene que ver con las acciones y los operativos de la PF en esa entidad.

“Es lamentable que quien está trabajando, como es el caso de la Policía Federal, esté siendo blanco; esto me suena un poco a la política que instrumentaron en Colombia los delincuentes, Pablo Escobar, de empezar a matar policías para crear terror”, comentó.

“Porque si ellos son quienes defienden y son quienes están siendo el blanco, me parece que es muy grave y el Gobierno debería tomar medidas pero de inmediato”.

Tras afirmar que en Veracruz quien manda es el grupo delictivo de Los Zetas, Miranda de Wallace afirmó que en la entidad hay muy malas Policías que, en muchos casos, están infiltradas por la delincuencia organizada.

Fuente: Reforma.