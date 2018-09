Veracruzanos están en un coma cívico: Gilberto de Jesús Lozano

Redacción.- Gilberto de Jesús Lozano González, fundador del Congreso Nacional Ciudadano, dijo que es vergonzante que los veracruzanos se encuentren sumidos en un profundo coma cívico, al seguir permitiendo que los partidos, políticos y gobiernos, continúen manipulándolos, robándolos, estafándolos, pisoteándolos y hasta matándolos.

Lamentó que el estado de Veracruz sea el antepenúltimo en comenzar a unirse a su movimiento, a diferencia de todos los demás estados, donde la gente se ha venido organizando para exigirle a los servidores públicos que hagan el trabajo por el cual les pagan.

Reprochó a los veracruzanos que luego de sufrir la peor de sus desgracias con la época de Javier Duarte de Ochoa, los ciudadanos no hayan aprendido a poner la basura en su lugar y denunciar a los corruptos desde alcaldes, diputados, senadores gobernadores y hasta el mismo presidente de la República.

Recordó que el Consejo Nacional Ciudadano es el único organismo que tiene denunciado penalmente ante autoridades nacionales e internacionales al presidente Enrique Peña Nieto, desde el tres de diciembre de 2015, por las tropelías que cometió junto con el Grupo IGA, además de haberle solicitado al Congreso un juicio político, por traición a la patria, tras haber aprobado la Reforma Energética con la que entregó al país a los extranjeros.

“Con esta Reforma nos engañaron y nos vieron la cara, porque básicamente nos dijeron que iba a bajar el precio de las gasolinas y hoy estos combustibles se venden cinco pesos más caros que en ese entonces”, reprochó.

Apuntó que si este movimiento no prospera, se corre el riesgo de que el país se convierta en un Cherán, Michoacán “grandototote”, donde la gente gobierna, porque ya no hay presidente municipal, donde no se le da dinero a los partidos porque ya no los hay y las que fueron sus oficinas, ahora son bibliotecas.

Añadió que gracias a las iniciativas y presiones del Congreso Nacional Ciudadano, en seis estados de la República ya quitaron el fuero constitucional y Veracruz, como siempre quedándose atrás, pues ni siquiera tiene células ciudadanas, porque hasta parece que tienen miedo.

Dijo que ya es hora de erradicar el sistema de zánganos en todo el país, para evitar que sigan robando a los ciudadanos y solo unos cuantos se hagan ricos.