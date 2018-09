¡Y el OPLE baila aaasí!

• Salvador Muñoz

Ya les tocó bailar con la más fea en la elección pasada donde nomás el recurso no fluía… no es para menos, la administración de Javier Duarte no sólo se llevó al baile al OPLE, sino a muchos más. Actualmente, desde la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, la entrega es puntual tanto para el OPLE como en prerrogativas. Si bien los 1 mil 9 millones de pesos para organizar las próximas elecciones apenas saldrán al ras, para este 2018, donde habrá elección de gobernador y diputados locales y federales, además de senadores, es seguro que pidan una ampliación. De esto y más nos cuenta Eva Barrientos Zepeda, consejera electoral del OPLE Veracruz.

La Consejera electoral entiende la importancia de este proceso electoral que para el OPLE, será “su primera vez”.

En un esfuerzo, ha de ser el primer proceso que en sus 212 Consejos Municipales haya internet para el envío de actas en primera instancia, de manera virtual, vía una aplicación llamada PREP-Casilla. Incluso, se ha de llevar hasta esos municipios donde el servicio web es inexistente, como en Omelaca y Cuichapa, donde Eva Barrientos constató su ausencia.

También será la primera vez que la paridad se haya cubierto en su totalidad así como la primera vez que haya candidatos independientes en una elección municipal y por si eso fuera poco, será la primera vez que estos Independientes hayan registrado su planilla.

Emiliano Zapata es un caso sui generis. Se había acordado con partidos que sustitución de candidatos, fuera para alcalde, síndico o regidores, sería hasta el cinco de mayo. Después de esa fecha, iniciaría el proceso de impresión de boletas.

Sergio Leyva Olmos fue un hecho extraordinario porque al momento, es el candidato de la alianza PAN-PRD pero en las boletas aparece el nombre de Daniel Baizabal. Bajo un supuesto, si ganara el marcado en la boleta, democráticamente Baizabal sería el triunfador pero legalmente, el alcalde sería Leyva.

Eva Barrientos comenta que las elecciones municipales se caracterizan por su efervescencia, apasionamiento, y por ello, los consejeros del OPLE trabajan en una labor de concientización en los Consejos Electorales Municipales en donde por cierto, sus integrantes pasaron antes por una serie de entrevistas, más de tres mil, en aras de evitar la parcialidad de la que se han quejado partidos en procesos anteriores.

Respecto a los debates, hay tres que llaman la atención, como son los de Xico, Omealca y Tierra Blanca, donde sólo se presentó un candidato: el independiente, de Movimiento Ciudadano y PRI, respectivamente.

Como se han hecho “regionales”, por decirlo así, no implica una pérdida económica este fracaso de debates, porque el escenario se usa para otros candidatos.

Sí, hace un año, al OPLE le tocó bailar con la más fea, porque nomás los recursos no fluían… hoy, las cosas han cambiado, tanto que es posible que La Tentación tenga entre sus bailarines, a Eva Barrientos, una mujer a la que le encanta el baile… “no por llegar a un cargo debes perder tu esencia”, dice quien presume bailar salsa, bachata, merengue, tango (aunque demuestra vehemencia por el Apilado) y danzón, donde no sólo hay que educar al oído, sino también la vista, y dejarse llevar por la pareja… sí, no puede ocultar su amor al baile, disfruta tanto hablarlo como de las miles de posibilidades que un día, el OPLE ha de enfrentar ante una sociedad que va reclamando espacios…

¡Israel en el Investigatón!

En espera de que el periodista Israel Roldán se acuerde de nosotros vía un kilo de café, le mandamos un saludo lleno de envidia hasta Medellín, Colombia, pues asiste al IV Investigatón, donde se concentra un centenar de reporteros de 10 países de América Latina, que gozan del Periodismo de Investigación.

El Investigatón se realiza en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas y es un proyecto del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con Connectas, y que ahora tiene como aliado local a la Universidad EAFIT (Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico).

La de este año es la cuarta versión luego de los exitosos encuentros en Honduras, El Salvador y Panamá.

En Medellín, Israel tendrá participación en algunas mesas de trabajo hasta fin de mes. ¿Y por qué está allí? baste seguir sus últimos trabajos donde a través de las unidades de investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ha hecho interesantes revelaciones, lo que le dio su pasaporte al IV Investigatón en Colombia. ¡Mi café, Israel!

Por el desarrollo de Veracruz

Quedó como nueva la escuela Ejército Mexicano de la colonia Miguel Alemán, en Boca del Río, después de que miembros del proyecto social Para Desarrollar Veracruz, le dieran vuelo a la brocha.

Apenas el miércoles, la escuela Mateo Oliva, de la colonia Lomas de Río Medio, en el puerto, recibió un lote de pintura por el mismo proyecto soical que dirige Antonio del Río Argudín, bajo la promesa de que la próxima semana, estará como nueva.

El próximo 30 de mayo, Del Río Argudín estará presente en la facultad de Ingeniería Naval de la UV, en donde anunciará un programa de empleo para sus egresados en el astillero ecológico, proyecto a construir en Tuxpan… ¡ah! y también les pintará el edificio J. Un día después, habrá de realizar una marcha con todos sus seguidores en el bulevar de Boca del Río “por el desarrollo de Veracruz”.

