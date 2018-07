Ya existen las condiciones para ejercitar acción penal en contra de Eva Cadena: Ricardo Ramírez

Redacción.- Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Comisión Instructora del Congreso de la Unión, aseguró que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Procuraduría General de la República (PGR) están en condiciones de ejercitar acción penal en contra de Eva Cadena Sandoval, diputada desaforada por presuntamente recibir dinero para apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador y confirmó también que a nivel federal se deja sin materia el procedimiento de juicio de procedencia.

“Desde este momento tanto la Fiscalía de Veracruz como la PGR están en condiciones de ejercitar acción penal en contra de Eva Cadena, ahorita la diputada dejó de serlo y es una ciudadana más y puede ejercitar acción penal el Fiscal de Veracruz y la FEPADE, desde el momento en que fue desaforada por el pleno”.

Sobre el amparo federal de la ex diputada local, el legislador priísta dijo que esta acción legal no la salva de que pueda ser detenida en cualquier momento, “ese es otro tema y la circunstancia que tenga un amparo para no ser detenida, eso no implica que el Ministerio Público pueda ejercitar acción penal, porque puede perfectamente ejercitar acción penal y total independencia de que tenga ese amparo para no ser detenida”.

La Legislatura local retiró el fuero constitucional a Eva Felícitas Cadena Sandoval, para que sin el cargo de diputada enfrente los cargos de desvío de recursos, delitos electorales, tráfico de influencias y los que se acumulen.

Fuente: Reforma.