Ya salió el peine!

Ana María Winckler, hermana de @AbogadoWinckler, es quien le da dinero a Eva Cadena. Que @YoconYunes se asuma como gobernador: @rocionahle

Redacción.- Eva Cadena, diputada local de Veracruz, señaló a la coordinadora de MORENA en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, como la operadora financiera directa de Andrés Manuel López Obrador para recaudar dinero y destinarlo al político tabasqueño.

En un nuevo vídeo, del cual tiene copia El Universal, se observa a Cadena, ex candidata de MORENA a la alcaldía de Las Choapas, señalar que es Rocío Nahle quien le acerca los dineros a López Obrador.

En el vídeo se ve a Cadena platicando con una mujer, presumiblemente la que apareció en el primer vídeo, quien le comenta que como le dijo la vez pasada, sus amigos están muy interesados en apoyar a que López Obrador sea presidente y que tienen 5 millones de pesos más para dárselos a su campaña.

El vídeo fue grabado dos días después del mitin del 8 de abril, cuando López Obrador respaldó a Eva Cadena ante gritos de inconformidad. Ante la insistencia de su interlocutora para darle dinero a López Obrador, Cadena cuestiona por qué no han hecho el acercamiento con Rocío Nahle, a quien señala como el enlace financiero directo con López Obrador. —“¿Por qué no han hecho el acercamiento a través de la diputada Rocío Nahle?”, dice Cadena. En la conversación le piden a Cadena decir a través de quién pueden contactar a López Obrador para entregar los recursos. Le dice que ya están listos los 5 millones para la campaña del tabasqueño, y le pide que él mismo defina quién podría ser el interlocutor. —“Que él nos diga, diputada, quién sea el enlace, si usted o quien él designe. ¿Usted dígame, quiere que mejor busquemos? ¿A quién? ¿A la diputada?”, le dice su interlocutora. —“Sí, mira, lo que podemos hacer es hablar con Rocío [Nahle]. Ella es la que le acerca los dineros… “Pero quien yo sé que le maneja financieramente las cosas es ella”, responde Cadena, y luego acepta ser el enlace con la coordinadora de los diputados.

Definitivamente hicimos una mala selección de candidata con Eva Cadena, ofrecemos disculpas: @rocionahle

Pido que saquen el video completo, que se vea quien llevó dinero a Eva Cadena. Nos dicen que es la hermana de @AbogadoWinckler: @rocionahle

Al respecto Rocío Nahle rechazó el señalamiento realizado por la diputada veracruzana Eva Cadena. “Yo no soy operadora financiera de nadie”, dijo.

Al ser buscada por El Universal, afirmó que Eva Cadena tendría que comprobar ese señalamiento.

Pidió identificar a la persona que apareció en el primer vídeo ofreciendo dinero a Cadena, pues asegura, fue enviada por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

Nahle aseguró que nunca se acercó con Cadena . Hablé pocas veces con ella, dijo, “y nunca hablamos de dinero ni de recursos”, enfatizó.

“Yo no tengo nada que temer, yo no estoy en nada”, dijo, “yo no manejo dinero de nadie”, respondió.

Nahle afirmó que Cadena ya está coptada por Yunes Linares. Dijo tener un vídeo donde el alcalde de Acayucan recibe instrucciones junto con Eva Cadena, por parte de Yunes Linares.

En la sesión del pasado 25 de abril de la Cámara de Diputados, en tribuna, la legisladora federal Rocío Nahle exigió que se investigue quién le dio el dinero a Eva Cadena.

La diputada por MORENA urgió a la FEPADE investigar el origen de los recursos que recibió Eva, supuestamente para la campaña de López Obrador.

“A las 11:30 de la mañana presentamos una solicitud a la FEPADE, que se investigue quién le dio el dinero a Cadena, porque salió de un diputado del PRI con Miguel Ángel Yunes. ¿De quién? Erick Lagos operó con Yunes para entregar el dinero. Que se investigue, que entre el FBI y la KGB y los que quieran, hoy MORENA va”, dijo Nahle.

En el nuevo vídeo, sale a la luz Amado Malpica, coordinador de diputados de MORENA en Veracruz, a quien Cadena ubica como quien la presenta con ella.

“La persona que nos acercó me comentó que es cercano o pariente de Amado Malpica”, dice Cadena. “Así es”, revira la mujer.

Rechaza la versión. “Desde luego que no. Esto tiene la intención de hacer daño político a MORENA y a López Obrador, ella está en una situación legal comprometida, puede ser el intento de congraciarse con el PAN en el Congreso de Veracruz, que responde al gobernador Miguel Ángel Yunes. No conozco el vídeo, pero tiene la intención de dañarnos”, dijo.

